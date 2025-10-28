Валуєв анонсував Третю світову війну

Боксер видав чергову порцію маячні

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв вважає, що світ готується до війни. Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відновив права та привілеї паралімпійського комітету Росії (ПКР), але не пустив росіян на Паралімпіаду-2026.

Що потрібно знати

Валуєв упевнений, що світ готується до великої війни

Микола стверджує так через санкції проти Росії у спорті

РФ не пустили на Паралімпіаду-2026

Відповідну заяву Валуєва наводить gazeta.ru. За його словами, Росію не пускають на Параліміпаду та Олімпіаду лише тому, що світ готується до війни.

Коли доходить до необхідності приймати конкретні рішення, не вистачає політичної волі ні у Паралімпійського, ні в Олімпійського комітету. Пішов Томас Бах, прийшла Кірсті Ковентрі. Серйозного бажання змінити щось на краще я не бачу. Тому що світ готується до війни. Це грубо, звучить дуже погано, але ніхто цього не приховує. Микола Валуєв

Насправді Міжнародний паралімпійський комітет був готовий пустити росіян на Паралімпійські ігри-2026, проте на це не пішли світові федерації спорту, які ухвалюють рішення про допуск спортсменів. Представників РФ допустили лише до следж-хокею, проте кваліфікаційні змагання вже пройшли без Росії, а тому представників РФ не буде на Паралімпіаді в Італії.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2026 РФ та Білорусь буде представлена на змаганнях виключно у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Деякі федерації не пустять представників країн-агресорів на Ігри.