Глава Кремля більше не займається спортом публічно через гіперобережність

Президент Росії Володимир Путін перестав публічно грати у хокей і виходити на татамі, а за його здоров’ям стежать величезна кількість лікарів різних спеціальностей. Навіть піші прогулянки із секретарем Ради Безпеки РФ Сергієм Шойгу зійшли нанівець.

Що потрібно знати

Президент Росії дуже змінився за останні 4 роки

Образ спортивного лідера замінюється на бункерного діда

У Кремлі замовчують проблеми Путіна, але чуток про його погане здоров’я просочується все більше

Про зміну у поведінці президента РФ повідомляє Ходорковський LIVE. Видання зазначає, що у Путіна зник образ міцного мужика та спортсмена, а він сам живе у режимі "санітарного бункера".

У Кремлі пояснюють зміни у житті Путіна "рекомендаціями лікарів". До речі, лікарів довкола президента РФ багато. Вони супроводжують Путіна під час поїздок, а їхні "відрядження" збігаються зі зникненнями глави Кремля. Джерело зазначає, що таку гіперобережність можна пояснити лише "проблемами зі здоров’ям".

Зникнення Путіна збігається з приїздом відомих лікарів

А під час закордонних поїздок Путіна супроводжує співробітник ФСО, до обов’язків якого входить збирання та вивезення біологічних відходів глави Кремля. Робиться це нібито для того, щоб виключити доступ іноземних спецслужб до аналізів президента Росії.

Коло пошани Путіна на льоду завершилося конфузом

У Путіна, ймовірно, є проблеми зі слухом та зором. Він принципово не носить окуляри, проте документи йому приносять із гігантським шрифтом. Крім того, глава Кремля збивається у промовах, плутає прізвища.

Путін на татамі

Змінилася й хода Путіна, який став обережнішим. Він часто дивно тримається за меблі.

Образ молодого та міцного лідера давно тріщить, але замість чесної розмови громадськості знову показують декорації та вдають, що нічого не відбувається. Ходорківський LIVE

Раніше повідомлялося, що недавня розповідь Путіна про медичне обстеження викликала більше запитань, ніж відповідей. У грудні 2025 року глава Кремля провів "гарячу лінію" у Москві та здивував новою зовнішністю.