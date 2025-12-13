В українському біатлоні спалахнув скандал: деталі

Українська спортивна федерація допустила ганебне недоопрацювання

Федерація біатлону України (ФБУ) прокоментувала інцидент із картою України. У соцмережах організації з’явилася мапа України без Криму.

Що потрібно знати

ФБУ опублікувала карту Європи, на якій Україна зображена без Криму

Інцидент стався 12 грудня після чоловічих перегонів переслідування на етапі Кубка світу в Австрії

Федерація вибачилася за своє недоопрацювання

У ФБУ вибачилися за "ганебну недоробку". Про це повідомляє пресслужба організації у телеграмі. За інформацією джерела, для створення графіки співробітник ФБУ використав редактор Canva, який містить набір стандартних графічних елементів, включаючи локації міст та країн. На цій графіці є карта України без території Автономної Республіки Крим.

Це наша помилка, ми її визнаємо та гарантуємо більш уважне ставлення до графічних елементів. Графіку ми видаляємо та приносимо свої вибачення усім за це ганебне недопрацювання. Крим- це Україна! ФБУ

ФБУ опублікувала карту України без Криму

У ФБУ зазначили, що звернулися із запитом до сервісу підтримки редактора Canva, щоб цю помилку у графіці з їхнього боку також було виправлено.

Нагадаємо, в біатлоні палахкотить великий скандал, пов’язаний з потенційним допуском росіян на міжнародні турніри. Нещодавно представників РФ повернули у лижний спорт, проте не всі хочуть, щоб таке сталося і в біатлоні. Швед Себастьян Самуельссон активно виступає проти повернення росіян до міжнародного спорту, через що його критикують у РФ.