Глава Кремля больше не занимается спортом публично из-за гиперосторожности

Президент России Владимир Путин перестал публично играть в хоккей и выходить на татами, а за его здоровьем следят огромное число врачей разных специальностей. Даже пешие прогулки с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу сошли на нет.

Что нужно знать

Президент России очень изменился за последние 4 года

Образ спортивного лидера заменяется на бункерного деда

В Кремле замалчивают о проблемах Путина, но слухов о его плохом здоровье просачивается все больше

О смене в поведении президента РФ сообщает Ходорковский LIVE. Издание отмечает, что у Путина пропал образ крепкого мужика и спортсмена, а он сам живет в режиме "санитарного бункера".

В Кремле объясняют перемены в жизни Путина "рекомендациями врачей". К слову, врачей вокруг президента РФ много. Они сопровождают Путина во время поездок, а их "командировки" совпадают с исчезновениями главы Кремля. Источник отмечает, что такую гиперосторожность можно объяснить лишь "проблемами со здоровьем".

Пропажа Путина совпадает с приездом известных врачей

Пропажа Путина совпадает с приездом известных врачей

А во время зарубежных поездок Путина сопровождает сотрудник ФСО, в обязанности которого входит сбор и вывоз биологических отходов главы Кремля. Делается, это якобы для того, чтобы исключить доступ иностранных спецслужб к анализам президента России.

Круг почета Путина на льду завершился конфузом

У Путина, вероятно, есть проблемы со слухом и зрением. Он принципиально не носит очки, однако документы ему приносят с гигантским шрифтом. Кроме того, глава Кремля сбивается в речах, путает фамилии.

Путин на татами

Изменилась и походка Путина, который стал более осторожным. Он часто странно держится за мебель.

Образ молодого и крепкого лидера давно трещит, но вместо честного разговора общественности вновь показывают декорации и делают вид, что ничего не происходит. Ходорковский LIVE

Ранее сообщалось, что недавний рассказ Путина о медицинском обследовании вызвал больше вопросов, чем ответов. В декабре 2025 года глава Кремля провел "горячую линию" в Москве и удивил новой внешностью.