Рятують не лише двійники? Куди Путін часто пропадає і чому бреше про своє здоров’я

У Кремлі використовують ідентичні кабінети і заздалегідь записані відео

Президент Росії Володимир Путін нерідко опиняється в центрі уваги через рідкісні публічні виступи та свої неоднозначні заяви про здоров’я. Нещодавня розповідь про медичне обстеження викликала більше запитань, ніж відповідей.

Що потрібно знати:

Деталі візиту Путіна на медобстеження виявилися суперечливими

Його раптові зникнення з публічного життя викликають питання про реальне місцезнаходження

Для створення ілюзії постійної присутності Путіна збудовано ідентичні кабінети в різних містах

Теорії про двійники російського лідера обговорюються вже багато років

Як Путін бреше про своє здоров’я

За інформацією російського опозиційного видання "Можем объяснить", російський диктатор уперше за довгий час, у листопаді 2025 року повідомив про проходження медичного обстеження. Його розповідь тривала лише 25 секунд, але за цей час виникло відразу кілька протиріч. Спочатку Путін заявив, що обстеження зайняло майже дві доби, але пізніше уточнив, що прийшов до клініки ввечері, а пішов наступного дня — фактично, минуло лише одна доба.

Путін довгий час підтримував образ людини, яка нібито ніколи не хворіє: міцний, спортивний, завжди у формі. Його прессекретар Дмитро Пєсков регулярно підтверджував відмінне самопочуття президента, а сам глава Кремля активно демонстрував спортивні навички, беручи участь у хокеї та дзюдо. Але з роками цей імідж дедалі більше розходиться з реальністю.

Куди постійно зникає Путін

Особливо впадає у вічі часте зникнення Путіна з публічного простору. Він раптово пропадає на дні та тижні, а Кремль публікує заздалегідь записані відео — так звані "консерви". Перші подібні випадки відмічені ще 2012 року, коли у російського президента загострилися проблеми зі спиною. З того часу практика стала системною: наприклад, у березні 2015 року Путін був відсутній 10 днів, а всі зустрічі демонструвалися через заздалегідь записані відео.

"Щоб "консервні" записи з Путіним виглядали свіжими, чиновники однаково одягаються в день запису та день публікації. Але їх видають деталі"

Для посилення ілюзії постійної присутності в Кремлі збудовано кілька ідентичних кабінетів у Ново-Огарьові, Сочі та Валдаї — з однаковими меблями та інтер’єром, повідомляють журналісти. Це дозволяє проводити наради в Москві, поки Путін фізично перебуває за сотні кілометрів чи проходить лікування.

Кабінети Путіна ідентичні Кабінети Путіна ідентичні Кабінети Путіна ідентичні

Крім того, варто додати, що дискусії про існування двійників російського президента ведуться вже багато років. Днями Путін провів "гарячу лінію" у Москві та здивував новою зовнішністю.