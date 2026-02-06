"Справжня ціна слів Трампа та Путіна". Члени Європарламенту вражені перебуванням у столиці (фото, відео)

Парламентарі відчули на собі не тільки регулярну відсутність електроенергії

Члени Європейського парламенту під час перебування в Києві цього тижня на собі відчули як столиця живе під обстріли Росії та з постійними відключеннями світла. Як кажуть парламентарі, тепер вони знають ціну обіцянок президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу", що був присутній на брифінгу. Навіть до початку зустрічі члени Європарламенту сиділи без світла з ввімкнутими ліхтариками, як видно на фото та відео.

"Коли ми готували цю місію минулого тижня, президент Сполучених Штатів оголосив, що він уклав угоду про припинення вогню з президентом Росії. Тож, ми думали, що це буде легка місія цього тижня, місія без відключень електроенергії, без проблем із виконанням місії, без тривог", — каже парламентар.

Однак виявилось зовсім по-іншому, адже протягом тижня БПЛА та ракети атакували столицю. Внаслідок чого виникли проблеми зі світлом, які були й до цього, та з опаленням.

Члени Європарламенту наголосили, що в їхньому перебуванні під час критичної ситуації в столиці є й позитивний момент. Адже тепер вони точно знають, чого варті слова та обіцянки Трампа і Путіна. Адже обіцяне "енергетичне перемир'я" тривало всього два дні замість тижня і закінчилось однією з наймасштабніших атак на енергетику.

Тобіас Кремер, Ваутер Беке, Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, Свен Міксер, П'єр-Ромен Тіоне. Фото: Владислав Коваль, "Телеграф"

Резюмуючи посадовці додали, що вони пережили цей тиждень разом з киянами та змогли відчути, хоч на невеликий період, як важко жити в Україні зараз. Навіть до початку брифінгу парламентарі стикнулись з відключеннями, які не покидали їх і під час зустрічей з українськими міністрами.

