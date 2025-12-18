"Динамо" грюкнуло дверима в Європі (відео)

Біло-сині виграли останній матч року

У четвер, 18 грудня, "Динамо" зіграло проти вірменського "Ноа" у рамках 6-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Для Біло-Синіх це був останній поєдинок у єврокубковій кампанії.

Що потрібно знати

"Динамо" приймало "Ноа" у Любліні

У першому таймі за киян забив Кабаєв, а у другому – Пономаренко

Біло-сині з 6 очками попрощалися з Лігою конференцій

Зустріч, що проходила у Любліні на однойменній арені, завершилася з рахунком 2:0 на користь "динамівців". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі кияни відкрили рахунок зусиллями Владислава Кабаєва. Волошин прострілив з правого флангу, Чанчаревич дотягнувся до м’яча, але відбив прямо на ногу "динамівцю", який вбив "снаряд" у порожні ворота. У дебюті 2-го тайму Біло-Сині подвоїли перевагу — Матвій Пономаренко головою переправив м’яч у ворота гостей після скидки Дубінчака.

Таким чином, кияни набрали 6 очок в основному раунді Ліги конференцій. Біло-сині прощаються з єврокубками як мінімум до наступного сезону.

"Динамо" – "Ноа" – 2:0

Голи: Кабаєв (27), Пономаренко (50)

Попередження: Кабаєв (52), Михавко (54), Пономаренко (67) – Яколіш (45+1)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Захарченко, Тимчик (Караваєв, 8), Шапаренко (Яцик, 64), Михайленко, Піхальонок (Рубчинський, 75), Кабаєв (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75).

"Ноа": Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Сілва (Мурадян, 66), Сентіні, Таурарінссон (Етекі, 80), Осіма, Елдер Феррейра, Боачі (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Яколіш (Гргич, 66), Мулахусейнович.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Ноа":

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково залишили єврокубки.