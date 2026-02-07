Там деревляни вбили княза Ігоря: як раніше називалось місто з часів Київської Русі (фото)

Вперше про нього згадували понад тисячу років тому

Коростень — місто з тисячолітньою історією, раніше відоме як Іскоростень, де древляни будували свої поселення, а сьогодні можна побачити парки, пам’ятки та навіть таємні об’єкти Сталіна.

Коростень вперше згадується у 945 році, коли древляни вбили князя Ігоря після спроби зібрати данину. Детальніше про його назву, історію та архітектуру написав "Телеграф".

Походження назви

Походження назви міста тлумачать по-різному. За однією версією, вона пов’язана з дерев’яними стінами стародавнього поселення, захищеними корою. Інша версія пов’язує назву з язичницьким сонячним богом Хорсом. Прихильники другої теорії вважають першу малоймовірною, адже деревина без обробки швидко руйнується.

Коротка історія

Іскоростень вперше згадується у 945 році, коли древляни вбили князя Ігоря після спроби зібрати данину. У 946 році княгиня Ольга спалила місто у поході на древлян. Після розділів Русі місто перебувало під владою київських князів, монголо-татар, Великого князівства Литовського та Польщі. 1589 року Іскоростень отримав Магдебурзьке право.

У XVII-XVIII століттях місто неодноразово переходило під різні юрисдикції. У 1795 році після третього поділу Польщі воно стало частиною Російської імперії. Новий розвиток місто отримало у 1902 році з будівництвом залізниці Київ — Ковель.

Будівля окружного суду, нині дитяча поліклініка. Фото: Wikipedia.

У XX столітті Коростень пережив важливі історичні події. У 1918 році тут тимчасово перебували органи УНР, а 1921 року під час Листопадового рейду українські війська намагалися здобути місто. У 1932-1933 роках район постраждав від Голодомору, а у 1941–1943 роках місто перебувало під німецькою окупацією.

У 1986 році місто потрапило у зону радіоактивного забруднення через Чорнобильську катастрофу. Після здобуття незалежності України економіка міста відновилась: збудували дороги, житло, нові підприємства та соціальні заклади.

Архітектура міста

Серед визначних місць Коростеня — Древлянський парк з каньйоном річки Уж. Тут є купальня княгині Ольги, її статуя та грандіозна статуя князя Мала. У парку розташований бункер Сталіна "Скеля", нині музей із військово-історичною експозицією. Парк обладнаний містками та альтанками, що робить його популярним місцем для прогулянок і відпочинку.

Парк у Коростені. Фото: Телеграф

Бункер Сталіна. Фото: Телеграф

Раніше "Телеграф" писав про те, як раніше називалась Полтава, яка була захисною фортецею Київської Русі.