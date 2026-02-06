Рус

Тепер усі – трохи фігуристи: ковзанка на вулицях Одеси потрапила на смішні відео

Марія Назарова
Ожеледиця, падіння Новина оновлена 06 лютого 2026, 22:59
Ожеледиця, падіння. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Відеокамери зафіксували десятки падінь

Через погодні сюрпризи Одеса перетворилася на суцільну ковзанку. Інтернет не перший день наповнюють відео, які показують, що пересуватися містом неможливо.

На кадрах люди послизаються і падають на сходах, тротуарах та проїжджій частині, що найнебезпечніше.

У мережі також припускають, що не тільки погода винна в ситуації, що склалася. Стан доріг та тротуарів насамперед залежить від місцевої влади та комунальних служб.

Інтернет-користувачі запитують, де зрештою комунальники, і повідомляють, що за 2 хвилини майже поряд впало 5 людей.

Місцеві жителі фіксують, що сьогодні всі одесити трохи фігуристи. На одному із відео дівчина підтвердила це справою. Вона проїхалася вулицею на ковзанах, і з боку це здавалося практичнішим, ніж спроби інших людей пройти пішки у звичайному взутті.

Нагадаємо, потепління, яке прийшло до Одеси 4 лютого, принесло із собою ожеледицю. Раніше ми попереджали, що з 9 лютого слід знову тримати під рукою теплий одяг – атмосферні зміни можуть повернути холод без попередження.

