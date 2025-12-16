Російського боса Тимощука принизили у Європі

У тренера російського футбольного клубу з’явилися проблеми у Німеччині

Головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Сергія Семака було затримано разом із дружиною Анною в Німеччині. Причина затримання — куплені в країні ЄС речі.

Що потрібно знати

Наставника "Зеніту" затримали в аеропорту Мюнхена

Дружина тренера поскаржилася на "нові реалії"

Росіяни попрощалися з Мюнхеном та Німеччиною назавжди

Про це заявила дружина Семака в telegram. За її словами, вона більше ні ногою у Німеччину після такого приниження.

Анна зазначила, що вони з чоловіком вирушили до Німеччини на лікування. Перед від’їздом із Мюнхена жінка пішла на шопінг, що і стало причиною їхнього затримання в аеропорту. Річ у тому, що росіяни не мають права вивозити з ЄС до Росії куплені речі, які перевищують суму 300 євро (близько 15 тисяч грн) за товарну одиницю. У результаті Семак із дружиною запізнилися на свій літак, через що їм "довелося доплатити велику суму" на наступний рейс.

Поліція, допит, слово "crime", підписи на паперах у графі "обвинувачений" та відчуття повної безпорадності… Знаючи з досвіду, що у таких ситуаціях єдино можлива форма поведінки — повне прийняття, я мовчала і глибоко дихала, довірившись чоловікові. Анна Семак

Сергій та Анна Семак

Семак очолює "Зеніт" із літа 2018 року. Помічником Семака у "Зеніті" весь цей час працює зрадник України Анатолій Тимощук. До речі, у травні 2025 року СБУ повідомила про заочну підозру екскапітану збірної України. Раніше Анатолій публічно підтримав російську армію.