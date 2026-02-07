Як вшанувати померлих 7 лютого і що не можна робити цього особливого дня

Уникайте сьогодні зеленого одягу та самотньої трапези

Цієї морозної зимової суботи, 7 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

Партеній жив у IV столітті у місті Мілет у Малій Азії. Він був сином диякона Христодула і з дитинства вирізнявся даром чудотворення та зцілення хворих. Пізніше його посвятили у священника, а потім він став єпископом Лампсака.

Святий прославився безліччю чудес, серед яких особливо виділяється воскресіння юнака, який загинув під колесами воза з кам’яними плитами під час будівництва храму. Партеній помер у 360 році, а його мощі стали джерелом зцілень для багатьох християн.

У народі цей день вважався днем ​​поминання померлих. Наші пращури 7 лютого пекли пироги з цибулею і пригощали ними нужденних. Декілька пирогів обов’язково залишали за порогом — як дар для померлих родичів. Також було заведено ходити до церкви, молитися за душі померлих та відвідувати їхні могили.

Що не можна робити 7 лютого

Носити одяг зеленого кольору — до неприємностей.

Скупитися — можна зіткнутися зі злиднями.

Їсти наодинці — можна весь рік провести на самоті.

Народні прикмети 7 лютого

Сині хмари пливуть — до тепла.

Собаки катаються снігом — до нічної заметілі.

Червоний захід сонця — до рвучких і холодних вітрів.

У кого іменини 7 лютого

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Олексій та Петро.

Свята та події 7 лютого

День масажиста в Україні

День народження вогнегасника

Міжнародний день коктейлю "Піско сауер"

В Україні є багато сімейних свят. Раніше ми писали, коли відзначається День дідуся у 2026 році.