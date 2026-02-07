Як вшанувати померлих 7 лютого і що не можна робити цього особливого дня
Уникайте сьогодні зеленого одягу та самотньої трапези
Цієї морозної зимової суботи, 7 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.
Партеній жив у IV столітті у місті Мілет у Малій Азії. Він був сином диякона Христодула і з дитинства вирізнявся даром чудотворення та зцілення хворих. Пізніше його посвятили у священника, а потім він став єпископом Лампсака.
Святий прославився безліччю чудес, серед яких особливо виділяється воскресіння юнака, який загинув під колесами воза з кам’яними плитами під час будівництва храму. Партеній помер у 360 році, а його мощі стали джерелом зцілень для багатьох християн.
У народі цей день вважався днем поминання померлих. Наші пращури 7 лютого пекли пироги з цибулею і пригощали ними нужденних. Декілька пирогів обов’язково залишали за порогом — як дар для померлих родичів. Також було заведено ходити до церкви, молитися за душі померлих та відвідувати їхні могили.
Що не можна робити 7 лютого
- Носити одяг зеленого кольору — до неприємностей.
- Скупитися — можна зіткнутися зі злиднями.
- Їсти наодинці — можна весь рік провести на самоті.
Народні прикмети 7 лютого
- Сині хмари пливуть — до тепла.
- Собаки катаються снігом — до нічної заметілі.
- Червоний захід сонця — до рвучких і холодних вітрів.
У кого іменини 7 лютого
Сьогодні іменини відзначають Олександр, Олексій та Петро.
Свята та події 7 лютого
- День масажиста в Україні
- День народження вогнегасника
- Міжнародний день коктейлю "Піско сауер"
