Рус

Як вшанувати померлих 7 лютого і що не можна робити цього особливого дня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Церковне свято 7 лютого
Церковне свято 7 лютого. Фото Колаж "Телеграфу"

Уникайте сьогодні зеленого одягу та самотньої трапези

Цієї морозної зимової суботи, 7 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

Партеній жив у IV столітті у місті Мілет у Малій Азії. Він був сином диякона Христодула і з дитинства вирізнявся даром чудотворення та зцілення хворих. Пізніше його посвятили у священника, а потім він став єпископом Лампсака.

Святий прославився безліччю чудес, серед яких особливо виділяється воскресіння юнака, який загинув під колесами воза з кам’яними плитами під час будівництва храму. Партеній помер у 360 році, а його мощі стали джерелом зцілень для багатьох християн.

У народі цей день вважався днем ​​поминання померлих. Наші пращури 7 лютого пекли пироги з цибулею і пригощали ними нужденних. Декілька пирогів обов’язково залишали за порогом — як дар для померлих родичів. Також було заведено ходити до церкви, молитися за душі померлих та відвідувати їхні могили.

пиріг з цибулею
Фото: freepik.com

Що не можна робити 7 лютого

  • Носити одяг зеленого кольору — до неприємностей.
  • Скупитися — можна зіткнутися зі злиднями.
  • Їсти наодинці — можна весь рік провести на самоті.

Народні прикмети 7 лютого

  • Сині хмари пливуть — до тепла.
  • Собаки катаються снігом — до нічної заметілі.
  • Червоний захід сонця — до рвучких і холодних вітрів.

У кого іменини 7 лютого

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Олексій та Петро.

Свята та події 7 лютого

  • День масажиста в Україні
  • День народження вогнегасника
  • Міжнародний день коктейлю "Піско сауер"

В Україні є багато сімейних свят. Раніше ми писали, коли відзначається День дідуся у 2026 році.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини