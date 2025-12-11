"Динамо" програло у Лізі конференцій найгіршій команді Серії А (відео)

Біло-сині знову програли у Європі

У четвер, 11 грудня, "Динамо" зіграло з "Фіорентиною" у 5-му турі основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Єврокубкова гра відбулася у Флоренції (Італія).

Що потрібно знати

"Динамо" на виїзді зіграло з "Фіорентиною"

Господарі відкрили рахунок у першому таймі, а у другій половині команди обмінялися голами

Фіалки зараз йдуть останніми в чемпіонаті Італії

Зустріч, що проходила на стадіоні "Артеміо Франкі", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Фіорентини". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни непогано розпочали поєдинок, проводили позиційні атаки, довго контролювали м’яч, проте успіху попереду не досягли. Водночас "Фіорентина" обрала тактику другого номера та успішно реалізувала свій план. На 18-й хвилині Мойзе Кін після навісу Додо головою переправив м’яч у сітку воріт.

На початку другого тайму киянам вдалося переламати перебіг поєдинку. Нарешті Біло-Сині почали бити у рамку і це принесло свої плоди. На 55-й хвилині Миколі Михайленку вдався феноменальний удар — після скидки Піхальонка півзахисник з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Де Хеа. На жаль, кияни втримати нічию не зуміли. На 74-й хвилині Альберт Гюдмюндссон добив м’яч у порожні ворота після сейва Нещерета, який не дав Кіну оформити дубль.

"Фіорентина" – "Динамо" – 2:1

Голи: Кін (18), Гудмундссон (74) – Михайленко (55)

Попередження: Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадьо (93) – Дубінчак (51), Тіаре (86), Вівчаренко (90)

"Фіорентина": де Хеа, Понграчич, Комуццо, Віті (Парізі, 67), Додо (Куадьо, 86), Річардсон, Ніколуссі (Куаме, 67), Ндур (Мандрагора, 80), Фортіні, Джеко (Гідмундссон, 67), Кін

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Піхальонок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко, Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71), Кабаєв (Огундана, 77).

Статистика матчу "Фіорентина" - "Динамо"

Цей результат значно зменшив шанси "Динамо" на плей-оф Ліги конференцій, "Фіорентина" забезпечила собі як мінімум стиковий раунд ЛК.

Повний відеоогляд матчу "Фіорентина" — "Динамо":

Для виходу у плей-оф Ліги конференцій "динамівцям" необхідно потрапити у топ-24 команд основного етапу. До речі, перші 8 клубів потраплять у 1/8 фіналу, решта 16 — у стиковий раунд.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). В останньому турі 3-го за силою єврокубка столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).