"Реал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Мадриді

У середу, 10 грудня, іспанський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті" зіграють поєдинок 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Дербі цих команд уже стало класичним у сучасну еру головного єврокубка.

"Реал" прийме "Ман Сіті" у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу"

Вершкові випереджають Городян у Лізі чемпіонів на 2 очки

Зустріч розсудить міжнародна бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном із Франції

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Ман Сіті" (оновлюється)

Обидві команди борються за пряму путівку у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (топ-8). "Реал" із 12 очками йде 5-м у турнірній таблиці, а МС із 10 балами — дев’ятий. Вершкові зараз перебувають на спаді – це показують результати команди у Ла Лізі. В останніх 5 іграх мадридці здобули лише 4 очки. Містяни, своєю чергою, покращили стан справ у чемпіонаті Англії, вигравши 4 з 5 останніх ігор.

У команд багата історія протистоянь. Вони зустрічали між собою у плей-оф ЛЧ 4 роки поспіль. Королівський клуб тричі проходив манкуніанців і лише раз програв двоматчеве протистояння. В останній грі "Реал" обіграв МС із рахунком 3:1.

