Не відлякайте удачу. Що не можна робити 10 лютого, якщо хочете відвадити проблеми з грошима

Уникайте сьогодні прибирання та чужих дзеркал

Цього вівторка християни східного обряду вшановують священномученика Харлампія. Церковне свято принесе українцям сильні морози.

Святого Харлампія вшановують як заступника, який оберігає від несподіваної смерті без покаяння. Його також вважають покровителем худоби та зберігачем урожаю. Віряни звертаються до нього з молитвами про захист від голоду та примноження достатку.

Цього дня у народі було заведено пекти капустяні пироги. Їм намагалися надавати круглої форми — як символ сонця, щоб наблизити прихід весни. Цією випічкою щедро пригощали сусідів, близьких, випадкових мандрівників по дорозі до храму та тих, хто потребував допомоги. Вірили: що більше вдячних слів почуєш за частування, то вдалим і щасливішим буде рік.

Що не можна робити 10 лютого

Позичати хліб та сіль — до проблем із грошима.

Підмітати підлогу — можна вимести удачу, добробут.

Дивитися в чужі дзеркала — можна притягнути до себе чужі проблеми.

Трясти і дзвеніти дрібняками — до бідності.

Народні прикмети 10 лютого

Багато зірок видно вночі — до ясної та безвітряної погоди.

Дрозди співають – до ранньої та теплої весни.

Немає снігу на землі – більше серйозних снігопадів не буде.

У кого іменини 10 лютого

Сьогодні іменини відзначають Володимир, Георгій та Ольга.

Свята та події 10 лютого

Всесвітній день зернобобових культур

Міжнародний день безпечного інтернету

День народження праски

