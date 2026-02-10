Найкоротша вулиця Харкова: як вона раніше називалась (фото)

Їй можливо 220 років

Донця-Захаржевського — одна з найкоротших вулиць Харкова. За понад століття вона носила кілька назв і пов’язана з козацьким полковником Григорієм Донцем, а також відома старовинними будинками та пам’ятками архітектури.

"Телеграф" розповів про цю вулицю докладніше. Ми також показали її відомі будинки.

Історія вулиці та скільки разів її перейменовували

Донця-Захаржевського має довжину всього 170 метрів. Вона з’єднує Театральну площу з провулком Мечникова.

Вулиця названа на честь полковника Григорія Єрофійовича Донця, який керував Харківським та Ізюмським слобідськими козацькими полками у XIX столітті. Полковник відомий своєю участю у будівництві фортець та населених пунктів на Слобожанщині і захистом від татарських нападів.

Історія вулиці починається у XIX столітті, коли вона називалася Мало-Німецька. У 1894 році її перейменували на Донець-Захаржевську, пізніше — у 1936 році на провулок Фрунзе. Під час німецької окупації Харкова стару назву відновили, але після звільнення міста повернули ім’я Фрунзе. Остаточна сучасна назва Донця-Захаржевського з’явилася у 1950-х роках.

Архітектура вулиці

На вулиці збереглися кілька пам’яток архітектури. Будинок № 2 — прибутковий будинок 1905 року. Зараз у ньому розташовується банк. Будинок № 5 — житловий прибутковий будинок XIX століття, реконструйований у 1911. Будинок № 6 — типографія 1908 року.

Будинок №2 на найкоротшій вулиці міста. Фото: Wikipedia

Будинко №5. Фото: Wikipedia

Вигляд будинку №6. Фото: Wikipedia

У 1930-х поруч, на місці будинку № 8, звели новий корпус для книжкової фабрики ім. Фрунзе. Сама фабрика зараз переїхала за іншою адресою. Раніше на вулиці стояв житловий будинок № 7, також пам’ятка архітектури, який згодом знесли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про найбільше село України.