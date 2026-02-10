Найкоротша вулиця Харкова: як вона раніше називалась (фото)
Їй можливо 220 років
Донця-Захаржевського — одна з найкоротших вулиць Харкова. За понад століття вона носила кілька назв і пов’язана з козацьким полковником Григорієм Донцем, а також відома старовинними будинками та пам’ятками архітектури.
"Телеграф" розповів про цю вулицю докладніше. Ми також показали її відомі будинки.
Історія вулиці та скільки разів її перейменовували
Донця-Захаржевського має довжину всього 170 метрів. Вона з’єднує Театральну площу з провулком Мечникова.
Вулиця названа на честь полковника Григорія Єрофійовича Донця, який керував Харківським та Ізюмським слобідськими козацькими полками у XIX столітті. Полковник відомий своєю участю у будівництві фортець та населених пунктів на Слобожанщині і захистом від татарських нападів.
Історія вулиці починається у XIX столітті, коли вона називалася Мало-Німецька. У 1894 році її перейменували на Донець-Захаржевську, пізніше — у 1936 році на провулок Фрунзе. Під час німецької окупації Харкова стару назву відновили, але після звільнення міста повернули ім’я Фрунзе. Остаточна сучасна назва Донця-Захаржевського з’явилася у 1950-х роках.
Архітектура вулиці
На вулиці збереглися кілька пам’яток архітектури. Будинок № 2 — прибутковий будинок 1905 року. Зараз у ньому розташовується банк. Будинок № 5 — житловий прибутковий будинок XIX століття, реконструйований у 1911. Будинок № 6 — типографія 1908 року.
У 1930-х поруч, на місці будинку № 8, звели новий корпус для книжкової фабрики ім. Фрунзе. Сама фабрика зараз переїхала за іншою адресою. Раніше на вулиці стояв житловий будинок № 7, також пам’ятка архітектури, який згодом знесли.
