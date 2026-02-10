Трамп знову налякав проблемами зі здоров'ям. Що помітили на свіжих фото глави США

Цього року американському лідеру має виповнитися 80 років

На свіжому фото президента США Дональда Трампа помітили черговий доказ, що з його здоров'ям щось не так. На правій долоні глави США — величезний синець, зовсім нещодавно подібний був на його лівій руці.

Президентасфотографували 6 лютого під час зустрічі з журналістами на борту літака Air Force One. Трамп прямував до Палм-Біч, штат Флорида, щоб провести вихідні у своєму приватному клубі Mar-a-Lago.

Дональд Трамп на борту літака. Фото Семюеля Корума/Getty Images

Практично всю тильну сторону кисті Трампа покриває велика гематома. Синець жовтуватого кольору, як буває, коли йому вже кілька днів. Сама рука виглядає дещо набряклою.

Синець на руці Трампа. Фото Семюеля Корума/Getty Images

Чому на тілі Трампа з'являються синці

Як раніше Трамп розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal, він щодня приймає 325 мг аспірину – дозу, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Саме через це на його руках з’являються синці, які він маскує гримом. Лікарі радять йому знизити дозування аспірину, однак глава США відмовляється.

Що відомо про здоров'я Трампа

Окрім синців, Трамп часто з'являється на публіці з набряклими гомілками. Коли синці на руці президента тільки привернули до себе увагу, у Білому домі заявили, що вони нібито виникають через часті рукостискання.

Однак пізніше все ж визнали, що президент має хронічну венозну недостатність — тобто його кровоносна система не здатна ефективно повертати кров від кінцівок у серце. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Також у вересні минулого року почали активно розповсюджуватися чутки, нібито Трамп переніс інсульт. Всіх налякали його фото з перекошеним обличчям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на новорічних фото та відео, можна побачити, що Трамп кульгав. Вийшовши з машини разом з першою леді Меланією Трамп, глава США помітно тягнув праву ногу. Зрозумівши, що на нього вже спрямовані камери, він виправив ходу. Виглядало так, ніби він змушений був триматися за дружину, щоб стояти рівно.