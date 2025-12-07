Забарний влаштував бунт у ПСЖ: деталі скандалу
Дивний склад на гру спровокував багато чуток навколо паризького гранда
Захисник збірної України Ілля Забарний не потрапив у заявку "Парі Сен-Жермен" на матч проти "Ренна" (5:0) у 15-му турі чемпіонату Франції сезону 2025/26. Головний тренер парижан Луїс Енріке заявив про хворобу українця, проте ЗМІ повідомляють іншу версію.
Що потрібно знати
- ПСЖ розгромив "Ренн" у Лізі 1
- Забарний не потрапив у заявку на гру, Сафонов вийшов у старті
- ЗМІ вважають, що українець відмовився виходити на поле разом із росіянином
- Офіційна версія свідчить, що Забарний захворів
Sport.ua з посиланням на ресурс So Foot повідомляє, що Забарний відмовився виходити на матч через росіянина Матвія Сафонова. Футболіст збірної РФ вперше у сезоні вийшов у стартовому складі ПСЖ.
За інформацією джерела, Забарний нібито відмовився виходити на поле, дізнавшись, що Матвій потрапив до стартового складу. Додамо, що ПСЖ розгромив "Ренн" з рахунком 5:0 і посідає друге місце у першості Франції.
Нагадаємо, Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій вже потрапляв у конфуз через фото з українцем, а Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".