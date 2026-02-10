Відключення понад 19 годин. Графіки на 10 лютого
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у вівторок, 10 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Загального графіка вимкнення електроенергії більше немає. Надалі є графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що через пошкодження енергосистеми графіки відключень з українцями, цілком ймовірно, не на один рік.