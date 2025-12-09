"Реал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Мадриде

В среду, 10 декабря, испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграют поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Дерби этих команд уже стало классическим в современную эру главного еврокубка.

"Реал" примет "Ман Сити" в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу"

Сливочные опережают Горожан в Лиге чемпионов на 2 очка

Встречу рассудит интернациональная бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Ман Сити" (обновляется)

Обе команды сражаются за прямую путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов (топ-8). "Реал" с 12 очками идет 5-м в турнирной таблице, а МС с 10 баллами — девятый. Сливочные сейчас находятся на спаде — это показывают результаты команды в Ла Лиге. В последних 5 играх мадридцы добыли лишь 4 очка. Горожане, в свою очередь, улучшили положение дел в чемпионате Англии, выиграв 4 из 5 последних игр.

У команд богатая история противостояний. Они встречали между собой в плей-офф ЛЧ 4 года подряд. Королевский клуб трижды проходил манкунианцев и лишь раз проиграл 2-матчевое противостояние. В последней игре "Реал" обыграл МС со счетом 3:1.

