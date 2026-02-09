Друге життя кухонного антикваріату: чому не варто викидати стару ручну м’ясорубку

У деяких українців цей раритет зберігся досі

Навіть у пізньому СРСР електроміксер був великою рідкістю, зате в кожному будинку був стандартний набір кухонного начиння простіше. Почесне місце у ньому займала ручна м’ясорубка.

"Телеграф" вирішив розповісти про цей агрегат, тим більше що при тривалих відключеннях світла він знову став актуальним.

Тяжкий корпус (часто чавунний), проста механіка, кріплення-струбцина, яким м’ясорубка прикручувалась до столу і мінімум деталей зробили її майже невбивною. Навіть сьогодні у багатьох цей антикваріат лежить на дачі або в коморі в робочому стані.

Принцип у будь-якої класичної м’ясорубки був однаковий. Шматочки м’яса і не лише складали у горловину зверху. Шнек зі спіральним різьбленням проштовхував їх вперед і притискав до ґрат, а ніж, що обертається, нарізав продукт, проштовхуючи фарш через отвори.

Ручна м’ясорубка. Фото: Вікіпедія

Продукти потрібно було не просто завантажити, а й одночасно сильно та акуратно притискати зверху. Якщо цього не робити – робота йтиме набагато довше, майже даремно. Якщо забути про акуратність та засунути пальці надто глибоко, можна було отримати травму.

М’ясо, розрізані на частини цибулини, а іноді й картоплю (якщо вона входила до рецепта котлет) зазвичай закладали лівою рукою, а правою – крутили ручку. Це вимагало фізичної сили, тож нерідко просили прокрутити м’ясо на фарш чоловіків.

Окремим ритуалом було саме закріплення приладу на столі, для цього теж були потрібні сильні руки. Якщо не докрутити – м’ясорубка починала їздити столом.

Після роботи її потрібно було не просто зняти, але повністю розібрати на запчастини, які окремо помити та покласти сушитися. Пізніше апарат збирали та відправляли на відведене місце в кухонній шафі або столі, швидше за все, до наступних вихідних.

Як випливає з вищесказаного, приготувати щось з використанням ручної м’ясорубки було заняттям досить нудним і довгим. Тож такою справою не займалися щодня.

Цей агрегат застосовувався для приготування страв із м’ясного фаршу: котлет, тюфтельок, пельменів. Також його використовували для подрібнення печива та сухарів, наприклад, для шоколадної ковбаси або тістечок "картопля".

Попри те, що сучасні українці відвикли витрачати години на приготування їжі, а в деяких навіть посуд миє машина, ручна м’ясорубка знову стала актуальною у зв’язку з війною. Через тривалі відключення світла ця річ із СРСР може отримати друге життя після десятиліть, проведених на антресолях.

Раніше ми розповіли, як можна використовувати чавунну гусятницю з СРСР. Цей посуд ідеально підійде для приготування плову, соте або рагу.