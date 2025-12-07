Тренер ПСЖ випустив росіянина та сховав Забарного: скандал у Франції

Наставник парижан дорікнув журналістам у роздмухуванні скандалу

Головний тренер французького "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке висловився про перемогу проти "Ренна" (5:0) у 15-му турі чемпіонату Франції сезону 2025/26. У заявку на матч не потрапив українець Ілля Забарний, а росіянин Матвій Сафонов зіграв свій перший поєдинок за парижан за довгий час.

Що потрібно знати

ПСЖ розгромив "Ренн" у Лізі 1

Забарний не потрапив у заявку на гру, Сафонов вийшов у старті

Луїс Енріке дорікнув журналістці, яка спробувала пов’язати відсутність українця через росіянина у складі

Луїс Енріке розлютився, коли його запитали, чому Забарний і Сафонов не зіграли разом. Про це повідомляє RMC Sport.

Неймовірно… Щоразу, коли ви ставите питання, ви шукаєте проблему. Постійно. Забарний хворий. Він просто хворіє. Він хворів останні два дні. Але я знаю, що вам важливіше говорити про скандали, постійно їх шукати. Але нічого такого немає, він хворий. Ми задоволені п’ятьма забитими голами, ми не пропустили жодного, "Ренн" грав дуже добре і не заслуговує на такий рахунок, але ми були максимально ефективні. Луїс Енріке

Відеоогляд матчу ПСЖ — "Ренн"

ПСЖ йде на другому місці у Лізі 1, відстаючи від "Лансу" на 1 очко. У Лізі чемпіонів паризький суперклуб також йде другим.

Нагадаємо, Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій уже потрапляв у конфуз через фото з українцем. Додамо, що Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".