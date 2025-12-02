На ЧС-2026 змінять правила футболу: під удар потраплять симулянти

Футбольна влада бореться проти симуляції та помилок арбітрів

На чемпіонаті світу з футболу-2026 можуть змінити правила гри щодо роботи VAR. Відеоасистенту планують надати нові повноваження.

Що потрібно знати

ЧС-2026 з футболу пройде у США, Мексиці та Канаді у червні/липні

ФІФА готує до Мундіалю зміни до правил

Нововведення мають зменшити кількість суддівських помилок, а також зменшити кількість симуляцій

Про це повідомляє The Times. За інформацією джерела, Міжнародна федерація футболу готує спеціальний дозвіл, який дозволить VAR-рефері втручатися у гру у двох нових випадках.

По-перше, VAR зможе змінювати рішення головного арбітра у разі неправильно призначеного кутового. Ці стандарти нерідко призводять до голів, тому помилки неприпустимі. По-друге, відеопомічнику дозволять переглядати момент з другими жовтими картками. Друга жовта одному гравцю призводить до видалення, проте зараз VAR втручається у ситуацію лише у разі прямої червоної картки.

Крім того, на Кубку арабських держав тестується ще одне правило, яке можуть запровадити у футболі. Гравець, який отримує медичну допомогу через травму, зобов’язаний залишити поле на 2 хвилини, якщо порушення не супроводжувалося жовтою або червоною карткою. Це допоможе боротися із симуляціями та затримками часу під час матчу, адже команді доведеться грати у меншості.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на турнір проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія.

Додамо, що кваліфікація фінального раунду ЧС-2026 відбудеться 5 грудня. Україна при посіві буде у 4-му кошику.