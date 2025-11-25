Збірній України ускладнили шлях на ЧС-2026: високий ризик "групи смерті"

Синьо-жовті можуть потрапити на дуже сильних суперників вже на груповому етапі Мундіалю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) змінила правила жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу-2026. Функціонери "направили" команду України та інших учасників плей-оф відбору у четвертий кошик.

Що потрібно знати:

Збірна України ще не вийшла на ЧС-2026, але бере участь у жеребкуванні

Синьо-жовті потрапили у четвертий кошик

Жеребкування ЧС-2026 пройде 5 грудня у Вашингтоні (США)

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Головний футбольний орган світу взяв за основу правила жеребкування ЧС-2022, зробивши косметичні зміни.

Головною новиною стало повернення до "старої" системи формування кошиків. У середині листопада повідомлялося, що учасники плей-оф відбору потраплять у кошик, відповідно до найвищого рейтингу команди, яка бере участь у кваліфікаційному шляху, проте ФІФА вирішила по-іншому. Тепер збірна України більше не претендує на 3 кошик і займе місце у 4-му. Теоретично для нашої команди це означає більш суворий жереб у вигляді суперників з 1-го, 2-го, і 3-го кошиків.

За правилами жеребкування, в жодній групі не може бути більше однієї команди з однієї конфедерації. Це стосується всіх конфедерацій, за винятком УЄФА (Європа), який представлений 16 командами. У кожній групі має бути щонайменше одна, але не більше двох команд УЄФА. Через це українці можуть опинитися в "групі смерті".

Склад кошиків для фінального жеребкування чемпіонату світу з футболу

Склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2026 з футболу

Головним нововведенням жеребкування ЧС-2026 став розподіл перших чотирьох команд у рейтингу ФІФА. Іспанія та Аргентина будуть розведені в протилежні частини сітки. Те саме стосується і збірних Франції та Англії, які займають 3-е та 4-е місця відповідно. Таким чином, Якщо всі ці 4 команди виграють свої групи, то у разі успіху у плей-оф не перетнуться аж до півфіналу. У такому разі матчі Іспанія – Аргентина та Франція – Англія можливі лише у фіналі Мундіалю.

Сітка ЧС-2026 буде складена з 4 шляхів

Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля.

Жеребкування ЧС-2026 відбудеться 5 грудня 2025 року. Стикові матчі збірна України проведе у березні 2026 року. Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль на груповому етапі європейського відбору ЧС-2026. У першому турі футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4) та завершили відбір перемогою над ісландцями (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції, Україна вийшла у плей-оф відбору.