"Яка техніка": у чемпіонаті України з’явився унікальний "футболіст" (відео)

Тумбочка для м’яча відзначилася передачею у матчі національного чемпіонату та стала зіркою мережі

Українська прем’єр-ліга (УПЛ) кумедно обіграла конфуз під час матчу 14-го туру "Олександрія" — "Рух". Гра проходила в Олександрії на стадіоні "Ніка" та завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

Що потрібно знати

Тумбочка для м’яча "віддала" пас гравцю "Руху"

Рефері призначив спірний м’яч

Соцмережі УПЛ зробили тумбочку зіркою мережі

Вже на другій хвилині зустрічі у поєдинку взяв участь 23-й "гравець". Про це повідомляє "Телеграф".

Організатори гри поставили тумбочку із символікою УПЛ та м’ячем прямо на полі біля кутового прапорця. Судді виходили з підтрибунного приміщення разом із гравцями та забрали м’яч, а от прибрати тумбочку не додумався ніхто.

У драматургії є відомий принцип: "Якщо на стіні висить рушниця, то вона обов’язково вистрілить". У цьому випадку тумбочка таки відіграла свою роль, причому зробила це вже у дебюті зустрічі. На 2-й хвилині м’яч йшов на кутовий, проте тумбочка залишила його у грі. Зрештою рефері призначив спірний м’яч.

Пресслужба УПЛ відреагувала на момент, а також захопилася технікою "Тумбіньо".

Яка техніка, який прийом м’яча! Поки ти сидиш на дивані, хтось пише свою історію успіху! Браво, Тумбіньо! УПЛ

Відеоогляд матчу "Олександрія" — "Рух"

