Скандального футболіста збірної України мобілізували: у ТЦК спростували "силу та хабар"
Останнім часом гравець виступав у Другій лізі України
У п’ятницю, 28 листопада, Київський міський ТЦК та СП прокоментував інформацію про нібито затримання із застосуванням сили колишнього футболіста збірної України Дениса Гармаша. Експівзахисник київського "Динамо" потрапив під мобілізацію.
Що потрібно знати
- Гармаш був мобілізований в один із підрозділів ЗСУ
- ЗМІ повідомили про "силове затримання" футболіста
- У ТЦК зробили офіційну заяву щодо ситуації
Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook. Там спростували, що затримання футболіста супроводжувалося силою, а також те, що у нього вимагали хабар.
В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар.
Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.
Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.
Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило.
Зазначимо, telegram-канал "СНІДАНОК ХИМЕРИ" раніше повідомляв, що затримання футболіста нібито відбувалося силовим методом. Крім того, після доставлення до РТЦК Гармашу нібито запропонували піти звідти за 25 тисяч доларів. Джерело зазначило, що Денис відмовився від цієї пропозиції.
Гармаш — один із найскандальніших футболістів у новітній історії України. Півзахисник прославився не лише завдяки своїм навичкам на полі, а й запальному характеру. Хавбек встиг пограти за "Динамо" Київ, турецький "Різеспор", хорватський "Осієк", "Металіст 1925" та збірну України. Останнім часом виступав за ФК "Лісне", який нещодавно було виключено із Другої ліги України за повторну неявку на гру.
