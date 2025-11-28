Скандального футболіста збірної України мобілізували: у ТЦК спростували "силу та хабар"

В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар.

Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило.