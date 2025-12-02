На ЧМ-2026 изменят правила футбола: под удар попадут симулянты

Футбольные власти борются против симуляции и ошибок арбитров

На чемпионате мира по футболу-2026 могут изменить правила игры, касающиеся работы VAR. Видеоассистенту планируют дать новые полномочия.

Что нужно знать

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде в июне/июле

ФИФА готовит к Мундиалю изменения в правилах

Нововведения должны уменьшить количество судейских ошибок, а также уменьшить количество симуляций

Об этом сообщает The Times. По информации источника, Международная федерация футбола готовит специальное разрешение, которое позволит VAR-рефери вмешиваться в игру в двух новых случаях.

Во-первых, VAR сможет менять решение главного арбитра в случае неверно назначенного углового. Эти стандарты нередко приводят к голам, а потому ошибки недопустимы. Во-вторых, видеопомощнику разрешат пересматривать момент со вторыми желтыми карточками. Вторая желтая одному игроку приводит к удалению, однако сейчас VAR вмешивается в ситуацию только в случае прямой красной карточки.

Кроме того, на Кубке арабских государств тестируется еще одно правило, которое могут внедрить в футболе. Игрок, получающий медицинскую помощь из-за травмы, обязан покинуть поле на 2 минуты, если только нарушение не сопровождалось желтой или красной карточкой. Это поможет бороться с симуляциями и задержками времени во время матча, ведь команде придется играть в меньшинстве.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на турнир проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания.

Добавим, что квалификация финального раунда ЧМ-2026 состоится 5 декабря. Украина при посеве будет в 4-й корзине.