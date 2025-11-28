Трамп принизив союзника Росії перед чемпіонатом світу з футболу: у чому справа

Мундіаль ще не стартував, а турнір уже може похвалитися дипломатичним скандалом

Влада Ірану відмовилася від участі у жеребкуванні фінальної частини чемпіонату світу-2026 року. Річ у тім, що захід пройде у Вашингтоні (США).

Що потрібно знати

Іран пробився на ЧС-2026 з футболу

Жеребкування Мундіалю відбудеться 5 грудня у Вашингтоні

Тегеран бойкотуватиме захід через візові обмеження з боку США

Про це повідомляє barrons. За інформацією джерела, Іран бойкотуватиме церемонію жеребкування, хоча збірна цієї країни кваліфікувалася на Мундіаль.

Причиною бойкоту називають обмеження з боку США. Річ у тому, що офіційний Вашингтон відмовився пускати до країни деяких членів делегації Ірану. Ця заборона пов’язана з червневим указом президента США Дональда Трампа, який заборонив в’їзд до країни громадянам 12 країн, включаючи Іран. Офіційний Тегеран у зв’язку з цим поскаржився у Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). Візу не отримав навіть президент іранської федерації футболу Мехді Тадж.

Ми повідомили голові ФІФА пану (Джанні) Інфантіно, що це виключно політична позиція і що ФІФА має вимагати від них (США) утриматися від такої поведінки. Мехді Тадж

Нагадаємо, збірна Ірану оформила путівку на Мундіаль-2026 у березні 2025 року. Команда всьоме зіграє на чемпіонаті світу з футболу. Додамо, що Іран фактично є союзником Росії. Між країнами існує договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Зазначимо, указ Трампа вдарить ще по одній країні на ЧС-2026. Вболівальники з Гаїті, ймовірно, не зможуть відвідати Мундіаль через візові обмеження.

Жеребкування ЧС-2026 відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Сам турнір пройде у США, Канаді та Мексиці у липні — червні 2026 року.

До речі, збірна України візьме участь у жеребкуванні, хоча наша команда ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща Албанія.