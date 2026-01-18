Чому подорожчали дрова в Україні в січні 2026: актуальні ціни

Ціни на дрова для опалення в Україні помітно зросли. Експерти називають кілька причин подорожчання енергоресурсів.

Дбайливий господар закуповує дрова влітку, коли ціна на енергоносії знаходиться на мінімальному рівні. Загальновідомо, що з настанням холодів ціни зростають, але динаміка у січні 2026 року вирізняється особливою різкістю. У чому справа?

Є низка причин, чому в Україні зараз сплеск інтересу до дров. Наприклад, багато споживачів звикли до теплих зим, сподівалися "на авось" і намагалися заощадити кошти на купівлю дров. Але на жаль: зима 2025-2026 виявилася суворішою, ніж попередні. І чим нижча температура на градуснику, тим більше споживання тепла.

Крім природної стихії, велику шкоду енергосистемі завдав агресор. Значна частина городян поспішила переїхати до приватних будинків, заміських дач, для опалення яких також знадобилися дрова. Тож ціна на дрова не залишилася стояти на місці.

Найактуальніші ціни на дрова можна дізнатися на порталі ДроваЄ, а також замовити та купити необхідний обсяг із розрахунку 15 кубометрів на сезон.

Згідно з інформацією з цього порталу, наприклад, неколота сосна (2 група) коштуватиме від 810 до 1291 гривень за куб залежно від лісництва, де буде оформлено покупку. Липа, осика та інша деревина 3 групи обійдеться від 694 гривень, а за 1197-1451 грн можна купити березу, клен, черешню 1 групи.

Загальна ціна з доставкою залежатиме від обсягу дров, що купуються, а також від місця розташування складів лісництва.

У Києві пропонують дрова за ціною від 1037 гривень за кубометр

У Львові ціни на дрова стартують від 816 гривень

У Сумах найдешевші дрова продають за 694 гривні за куб

У Харкові ціни на дрова починаються від 794 гривень

У Дніпрі пропонують дрова за 694-1291 гривню за куб

