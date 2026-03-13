Ховати зимові куртки зарано: коли у Харків повернуться сильні морози

Зима вирішила тимчасово повернутись на початку квітня

Весна у Харкові готує мешканцям несподіваний погодний контраст. Після кількох аномально теплих днів синоптики попереджають про різку зміну температури, яка може здивувати тих, хто вже налаштувався на справжнє весняне тепло.

Уже у першій декаді квітня нічні показники можуть впасти до -8 градусів, а вдень — зафіксуватись біля -1 градусу. Детальніше про погоду написав "Телеграф", за даними "Погода 33".

Тепло у Харкові зміниться морозами, але згодом повернеться весна

За прогнозами синоптиків, наприкінці березня температура вдень підійматиметься до +12…+13 °C, створюючи справжній весняний настрій. Проте вже за кілька днів погодна ситуація різко зміниться.

На початку квітня до регіону надійде холодне повітря. Денна температура поступово знизиться до +5…+7 °C, а вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до 0 °C і навіть нижче. У деякі дні прогнозують нічні морози до -5…-8 °C. Разом із похолоданням можливі опади та похмура погода.

Втім холодна хвиля буде нетривалою. Уже після кількох днів прохолоди температура почне поступово зростати. Ближче до середини квітня вдень повітря знову прогріватиметься до +7…+10 °C, а нічні показники зафіксуються біля +1…+3 градусів.

Коли у місті опуститься температура. Фото: Погода 33

