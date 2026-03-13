Аромат, який пам'ятають ще з 90-х. Цей смак чипсів "Люкс" досі шукають фанати (фото)

Запашна приправа та впізнаваний смак зробили ці чипси культовими

Такі чипси зараз не знайти — одним із найпопулярніших смаків кінця 90-х початку 2000-х були "Люкс" з куркою гриль. Приправа до цих чипсів була настільки ароматна, що довго лишала запах на руках.

Частина фанатів все ще чекає повернення цього смаку чипсів у продаж. А дехто й тестує інших виробників на схожість із улюбленим смаком. Зауважимо, чипси "Люкс" виробляють в Україні на дочірньому підприємстві "Монделіс Україна"(раніше — "Крафт Фудз Україна") на Київщині.

Чипси "Люкс" курка-гриль

Як зауважували представники компанії, наявність продукту залежить від уподобань чи потреб країни. Однак смак настільки полюбився, що у 2019 році "Люкс" ненадовго повернув смак — випускались "Люкс 90-х" зі смаком смаженого курчати.

Відповідь компанії "Люкс" про зняті смаки

Тож поки маркетологи "Люкс" вирішують, чи повертати смаки в лінійки, українці ностальгують за смаком чипсів та підбирають схожі варіанти.

В мережі час від часу з'являються дописи від фанатів смаку

Зокрема дуже гострі чипси "Чіпсетрс" зі смаком удону нагадали ті самі з куркою гриль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім різних смаків чипсів, сухої "Мівіни" тощо були також батончики "Сієста". У цих вафель був той самий виробник, що і у чипсів "Люкс", але їх вже зняли з виробництва.