Чи триватимуть відключення влітку та де може бути найскладніше. Експерт пояснив ситуацію

В теплі місяці сонячна генерація може давати до 25% усієї електроенергії

Влітку в Україні можуть повернутися графіки погодинних відключень навіть якщо не буде нових ударів Росії по енергетичних об'єктах. Після жорстких обмежень у січні-лютому зараз ситуація покращилася.

Чого очікувати зі світлом в літні місяці у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України: Навіть без обстрілів: експерт назвав умови, за яких повернуться графіки відключень

Хоча обмеження енергопостачання влітку можливі, вони не будуть настільки суттєвими, як взимку. Графіки можуть запроваджувати в окремі періоди за умов дуже високої температури та ймовірного перебування одразу кількох атомних блоків у ремонті. Однак ситуація може бути гіршою, якщо Росія завдасть нових ударів.

Як пояснив експерт, загальна встановлена потужність АЕС на підконтрольній території — 8 ГВт. Влітку, через планові ремонти та перезавантаження палива, з них доступно 6–7 ГВт.

Складніше буде на сході країни та в північно-центральних регіонах — зокрема в Києві та на Чернігівщині. Причини: менша потужність атомних блоків, менша частка встановлених СЕС порівняно з центром, півднем і заходом, а також пошкоджені високовольтні лінії, — зазначив Голіздра

Чи покращать ситуацію в літні місяці сонячні електростанції

Експерт чекає, що ефект від використання сонячної енергії влітку буде значним. Загальна встановлена потужність сонячних електростанцій в Україні — 8–8,5 ГВт (разом промислові й домашні СЕС).

Але встановлена потужність не дорівнює реальній генерації: існують мережеві обмеження, обмеження від "Укренерго" в умовах профіциту, частина станцій зі статистики розташована на тимчасово окупованій території. Реально СЕС на піку вдень видають 3–3,5 ГВт, — зазначив голова Ліги енергетичного розвитку України

Сонячна електростанція

За його словами, загальне споживання влітку — 12–15 ГВт. Таким чином в сонячні години сонячна генерація може давати приблизно 20–25% усієї електроенергії в системі.

В яких регіонах зараз найбільше відключень

Станом на 13 березня погодинні графіки застосовуються у всіх областях. У західній частині країни відключення світла повернули після тривалого часу без них.

За даними Міністерства енергетики України, найбільше від обмежень подачі електроенергії потерпають прифронтові регіони. Також більше відключень на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський попередив, що влітку росіяни можуть бити не по енергетиці. Вони будуть намагатися позбавити українців води.