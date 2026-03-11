Сумську захейтили в мережі через фото зі скандальною блогеркою

Користувачі згадали також за доньку Сумську, яка мешкає в Москві

Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська зіткнулася з хвилею критики у мережі. Приводом стала спільна фотографія з блогеркою Анною Алхім, яка неодноразово потрапляла у скандали через захист російської мови та російської музики.

У мережі Threads з’явилася фотографія, на якій Ольга Сумська стоїть у компанії Анни Алхім. Знімок викликав критику з боку багатьох користувачів мережі.

Ольгу Сумську розкритикували за фото з Анною Алхім

Українська актриса Ольга Сумська відвідала показ нової колекції дизайнера Світлани Готочкіної та "засвітилася" у компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Це викликало різку реакцію у багатьох користувачів:

"У Сумської дочка у Москві і вони спілкуються";

"Щось фейс у Алхім не такий, як у неї в сторіс";

"А вона мені так подобалася, ще й у фільмі нещодавно знялася, крінж";

"Це зараз?".

Однак деякі користувачі в коментарях наголосили, що Ольга Сумська могла і не знати, хто така Анна Алкім. Плюс до всього, на фотографії ще присутня сама дизайнерка Світлана Готочкіна та блогерка Вікторія Маремуха:

"Вона не в курсі, хто це";

Зазначимо, що Анна Алхім відома регулярними скандалами навколо російської мови та музики, які вона популяризує у своїх соціальних мережах. Влітку 2025 року блогерка стала фігурантом кількох кримінальних справ через свої неоднозначні висловлювання щодо війни.

Анна Алхім

Користувачі також згадали, що старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз разом із чоловіком та дітьми проживає в Росії. Антоніна там активно знімається у серіалах та фільмах.

Ольга Сумська з дочкою Антоніною

Про війну жінка вважає за краще мовчати, натомість у своїх соціальних мережах вона ділиться кадрами безтурботного життя.

Антоніна Паперна мовчить про війну

