Попри Іран: посол США зробив заяву щодо Трампа і війни в України

Дипломат описав підхід президента США

Посол США в Бельгії Білл Вайт вважає президента Дональда Трампа "єдиною людиною на землі, яка здатна покласти край жахливій війні" в Україні.

Про це він заявив у коментарі кореспондентці "Телеграфу" на полях конференції BEDEX у Брюсселі 12 березня.

Президент Трамп зосереджений саме на цьому. Ви й увесь світ не могли б мати кращого головного миротворця для цього. Знаєте, багато інших наших президентів починали війни, і ті війни тривали й тривали без кінця. Він — єдиний президент, який не розпочав жодної нової війни, навіть під час військової операції в Ірані. І нехай Бог благословить наших військових, які перебувають у небезпеці. Але він дуже зосереджений на тому, щоб завершити війну в Україні, — сказав Вайт

Білл Вайт

Він додав, що спеціальний посланець американського лідера Стів Віткофф також "на боці" України.

Ще одна хороша річ для народу України — це те, що на їхньому боці є така людина, як Стів… Я молюся, щоб ми незабаром почули хороші новини, — зазначив посол

Американський дипломат дав зрозуміти, що саме Росія не йде на укладання мирної угоди.

Знаєте, нам потрібно, щоб інша сторона — президент Путін — погодився. І я знаю, що президент Трамп працює над цим день і ніч, — наголосив Білл Вайт

На запитання, чи не відволікає ситуація на Близькому Сході увагу США від України, посол відповів наступне:

Якщо є щось, що я знаю про президента Трампа, будучи його другом уже 35 років, так це те, що він може робити значно більше одночасно, ніж будь-яка інша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Поки він керує операцією в Ірані, щоб позбавити світ терористичного режиму і допомогти народу Ірану, він щодня також активно працює над питанням України, — сказав Вайт

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані США тимчасово пом'якшили нафтові санкції проти Росії. Країни до 11 квітня можуть купувати російську нафту, яку було завантажено на судна до 12 березня.