Березень ще покаже характер: Харків несподівано накриють холод і дощі

В ці дні варто не забути парасольку

Погода у Харкові наприкінці березня ще покаже свій характер. Місто накриють опади і низькі температурні показники. Мова йде про останні вихідні березня, коли весняне тепло тимчасово відступить під натиском вологого та холодного фронту.

За прогнозами синоптиків Meteofor, приємне сонячне тепло, яке спостерігалося на початку тижня, зміниться суттєвим похолоданням. Вже у суботу та неділю, 28 та 29 березня, небо над містом затягне щільними хмарами.

Субота принесе невеликий дощ, а в неділю опади стануть інтенсивнішими. Температура повітря у ці дні не підніметься вище +9°C вдень, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до критичних +3…+4°C.

30 та 31 березня зустрінуть харків'ян хмарністю та періодичними дощами, а денний максимум у ці дні коливатиметься в межах від +9…+10°C.

Погода у Харкові

Похолодання затягнеться і на початку квітня

На жаль, сподіватися на швидке повернення тепла з початком нового місяця не варто. Синоптична ситуація залишатиметься складною.

У середу, 1 квітня, погода також не порадує справжнім весняним сонцем, оскільки буде похмуро, а температура стабілізується на позначці +9 градусів. Протягом усього перехідного періоду з кінця березня на початок квітня нічна температура триматиметься на рівні +4°C, що в поєднанні з високою вологістю створюватиме відчуття сильної вогкості та холоду.

