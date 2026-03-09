В Києві погіршилася якість повітря. Чому та де найкритичніша ситуація

На Київщині встановилася безвітряна погода, що негативно позначається на повітрі

Зранку у понеділок, 9 березня, у Києві погіршилася якість повітря. Причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода.

Про це повідомили у КМВА. Рівень забрудненості повітря у столиці — високий, а на одній локації навіть небезпечний.

Як свідчать дані сайту SaveEcoBot, найбільш забруднене повітря зранку 9 березня на вулиці Князів Острозьких, 37 у Печерському районі. Рівень забрудненості складає 427 AQI PM2.5. Його класифікують як небезпечний.

Забрудненість повітря на вулиці Князів Острозьких у Києві 9.03.2026

Також дуже шкідливий рівень забрудненості повітря за адресою бульвар Перова, 48 (Дніпровський район). Його оцінюють у 249 AQI PM2.5.

Забрудненість повітря на бульварі Перова у Києві 9.03.2026

Крім того, шкідливий рівень забрудненості повітря зафіксовано ще за кількома адресами. Забрудненість складає від 152 до 174 AQI PM2.5.

Забрудненість повітря у Києві 9.03.2026

PM2.5 — це тверді або рідкі частинки в повітрі діаметром менше 2.5 мікронів, які утворюються внаслідок горіння (транспорт, промисловість, пожежі). Вони невидимі, але небезпечні, бо можуть завдавати шкоду людині.

