Прибирати за конями вигідніше, ніж вчити дітей? Скільки отримує директор школи в Україні

Різниця оплати роботи та обов'язків разюча

В Україні на ринку роботи є чимало вакансій з високою заробітною платою, але обов'язки на посадах можуть суттєво відрізнятись. Так, доглядальник коней отримує в рази більше, ніж директор школи.

Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи. Зауважимо, що обидві вакансії розміщено від приватних компаній, але різниця у зарплаті суттєва.

Скільки в Україні заробляє конюх

У Київській області приватна стайня шукає конюха. Працівнику пропонують зарплату від 40 до 45 тисяч грн на місяць. Робота знаходиться недалеко від Києва, у селі Личанка. За потреби конюху можуть надати безкоштовне житло.

Які вимоги:

Шукають чоловіка до 50 років;

Відсутність шкідливих звичок: паління, вживання алкоголю тощо;

Відповідальність, акуратність;

Бажано мати досвід роботи з кіньми.

Скільки заробляє конюх

В обов'язки конюха входить: догляд за тваринами (чистити стайні, вичісувати та оглядати), годувати та напувати, прибирати територію для вигулу. Наявність ветеринарної освіти не потрібна.

Скільки заробляє директор школи

Школа Alterra School шукає керівника освітнього процесу. Директору пропонують зарплату від 30 до 35 тисяч на місяць. Основна вимога до кандидата — це наявність педагогічної освіти, досвід роботи у школі на керівних посадах.

Директор повинен не тільки контролювати освітній процес, а й працювати з батьками, виконувати поставлені задачі тощо. Працівнику пропонують офіційне працевлаштування, графік з 10:00 до 18:00 та вихідний у День народження. Також можливе отримання премій.

Скільки заробляє директор школи

Виходить, що в Україні конюх отримує від 40 тисяч на місяць, а директор школи — до 35 тис./місяць. При цьому обов'язки та відповідальність цих посад сильно відрізняються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на простій роботі з проживанням в горах можна більше заробити, ніж керуючи цілим магазином.