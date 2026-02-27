Найбажаніші кадри: який вік сьогодні найцікавіший роботодавцям в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Однак із категорій стала однією з найбільш затребуваних для багатьох вакансій
На українському ринку праці помітне змінюється ставлення до працівників старшого віку. Ще кілька років тому категорія людей 55+ вважалася "групою ризику", але сьогодні роботодавці буквально "ганяються" за такими кандидатами, особливо за чоловіками 60+.
Що потрібно знати:
- Чоловіки старшого віку вважаються надійними, відповідальними та дисциплінованими співробітниками
- Зміна ставлення до вікових працівників розпочалася ще у 2014–2017 роках
- Залишаються також галузі, де працівників старшого віку, як і раніше, неохоче розглядають
Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птахи Елла Лібанова в інтерв’ю РБК-Україна. За її словами, чоловіки віком від 60 років стають однією з найпривабливіших категорій для роботодавців.
Тут я хочу більше акцентувати на ситуаціях, коли йдеться про чоловічу працю. Давайте говорити відверто: є праця, яка жінкам не під силу. Забійником в шахті не буде жінка працювати. Так, ДТЕК спустив жінок вниз, але ж вони там не забійниками працюють. Фізично це ж просто неможливо. І коли йдеться про чоловічу працю, то найкраще для роботодавця зараз – це брати на роботу чоловіків віком 60+. Роботодавець не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують.
У цьому зіграв як чинник війни у країні. Зміна ставлення роботодавців до віку потенційних найманих працівників відбулася ще у другій половині 2010-х років – на тлі демографічних тенденцій та поступового скорочення трудових ресурсів.
Поступово про це почали говорити десь з 2014 року, і я думаю, це було наслідком демографічних тенденцій. Поступово ситуація змінювалася. Десь у 2016-17 році на одному із заходів до мене підійшов дуже авторитетний, поважний член Федерації роботодавців і сказав: "Коли ви мені десять років тому говорили, що найголовніше – це робоча сила, я вам не вірив. Тепер я бачу, що ви були праві". І, знаєте, я тоді щось таке відчула – немає пророка у своїй Батьківщині (людина часто не має авторитету серед своїх – ред.). Але ж не лише я це розуміла: це розуміли всі демографи. Але чи слухали їх? Ми тоді насправді дуже багато втратили в цьому сенсі.
А тепер, як додала Лібанова, почалося "срібний вік" економіки. Роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні. І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, вони мають той соціальний капітал, якого немає у молоді. Крім того, ця категорія людей має ту відповідальність, якій у переважній більшості випадків не вистачає молодому поколінню.
Я роблю таку оцінку не лише за власними спостереженнями, а й за першими результатами нашого дослідження, яке завдяки публічній ініціативі "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" проводиться нашим інститутом з метою визначення перспектив формування безбар’єрного середовища трудової активності людей старшого віку за підтримки компанії JTI Україна.
Вона наголосила, що є галузі та професії, в яких людей старшого віку сьогодні замінити не можна. Але в той же час є галузі та професії, де їх досі відверто не чекають.
Рівень зарплати в Україні
Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2026 року складає 8647 грн. на місяць.
За інформацією на сайті Work.ua, середня зарплата в Україні за вакансіями — 27 500 гривень.
Найвищі зарплати у Києві (32 500 грн) та Львові (30 000 грн).
Нижче від середнього (20 000 – 23 500 грн)
- Запоріжжя — 22 500
- Житомир — 22 500
- Кропивницький — 22 000
- Чернігів — 22 100
- Полтава — 23 500
- Луцьк — 23 400
- Миколаїв — 21 900
- Херсон — 21 000
- Кривий Ріг — 21 000
- Суми — 20 000
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де у Харкові можна заробляти 50 тисяч гривень на місяць.