Найбажаніші кадри: який вік сьогодні найцікавіший роботодавцям в Україні

На українському ринку праці помітне змінюється ставлення до працівників старшого віку. Ще кілька років тому категорія людей 55+ вважалася "групою ризику", але сьогодні роботодавці буквально "ганяються" за такими кандидатами, особливо за чоловіками 60+.

Що потрібно знати:

Чоловіки старшого віку вважаються надійними, відповідальними та дисциплінованими співробітниками

Зміна ставлення до вікових працівників розпочалася ще у 2014–2017 роках

Залишаються також галузі, де працівників старшого віку, як і раніше, неохоче розглядають

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птахи Елла Лібанова в інтерв’ю РБК-Україна. За її словами, чоловіки віком від 60 років стають однією з найпривабливіших категорій для роботодавців.

Тут я хочу більше акцентувати на ситуаціях, коли йдеться про чоловічу працю. Давайте говорити відверто: є праця, яка жінкам не під силу. Забійником в шахті не буде жінка працювати. Так, ДТЕК спустив жінок вниз, але ж вони там не забійниками працюють. Фізично це ж просто неможливо. І коли йдеться про чоловічу працю, то найкраще для роботодавця зараз – це брати на роботу чоловіків віком 60+. Роботодавець не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують. пояснила Лібанова

У цьому зіграв як чинник війни у країні. Зміна ставлення роботодавців до віку потенційних найманих працівників відбулася ще у другій половині 2010-х років – на тлі демографічних тенденцій та поступового скорочення трудових ресурсів.

Поступово про це почали говорити десь з 2014 року, і я думаю, це було наслідком демографічних тенденцій. Поступово ситуація змінювалася. Десь у 2016-17 році на одному із заходів до мене підійшов дуже авторитетний, поважний член Федерації роботодавців і сказав: "Коли ви мені десять років тому говорили, що найголовніше – це робоча сила, я вам не вірив. Тепер я бачу, що ви були праві". І, знаєте, я тоді щось таке відчула – немає пророка у своїй Батьківщині (людина часто не має авторитету серед своїх – ред.). Але ж не лише я це розуміла: це розуміли всі демографи. Але чи слухали їх? Ми тоді насправді дуже багато втратили в цьому сенсі. зазначила співрозмовниця.

А тепер, як додала Лібанова, почалося "срібний вік" економіки. Роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні. І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, вони мають той соціальний капітал, якого немає у молоді. Крім того, ця категорія людей має ту відповідальність, якій у переважній більшості випадків не вистачає молодому поколінню.

Я роблю таку оцінку не лише за власними спостереженнями, а й за першими результатами нашого дослідження, яке завдяки публічній ініціативі "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" проводиться нашим інститутом з метою визначення перспектив формування безбар’єрного середовища трудової активності людей старшого віку за підтримки компанії JTI Україна. - сказала Лібанова.

Вона наголосила, що є галузі та професії, в яких людей старшого віку сьогодні замінити не можна. Але в той же час є галузі та професії, де їх досі відверто не чекають.

Рівень зарплати в Україні

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2026 року складає 8647 грн. на місяць.

За інформацією на сайті Work.ua, середня зарплата в Україні за вакансіями — 27 500 гривень.

Середня зарплата в Україні. Скріншот: Work.ua

Найвищі зарплати у Києві (32 500 грн) та Львові (30 000 грн).

Нижче від середнього (20 000 – 23 500 грн)

Запоріжжя — 22 500

Житомир — 22 500

Кропивницький — 22 000

Чернігів — 22 100

Полтава — 23 500

Луцьк — 23 400

Миколаїв — 21 900

Херсон — 21 000

Кривий Ріг — 21 000

Суми — 20 000

Статистика зарплат у містах. Скріншот: Work.ua

