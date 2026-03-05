Сомельє у селі заробляє більше? Яку зарплату отримує керівник відділення "Укрпошти"
Різниця оплати роботи та обов'язків разюча
В Україні на ринку праці досить часто можна побачити разючу різницю зарплати на посадах. Так, начальник відділення "Укрпошти" отримує врази менше сомельє.
Ба більше для роботи у відділені пошти потрібна вища освіта. Про це свідчать дані порталу robota.ua.
Скільки платять сомельє
Згідно з оголошенням, за місяць працівнику у магазині "OKWINE" обіцяють від 20 до 22 тисяч грн. Вакансія актуальна для села Поляниця, Калуський р-н. Графік роботи сомельє теж приємно дивує: 7/7, тобто сім днів працюєш — сім відпочиваєш, або є 3/3 чи 4/3. Працювати треба з 10:00 до 22:00.
Що входить в обов'язки:
- допомагати покупцям обирати алкогольні напої;
- рекомендувати, які закуски чи страви пасують до того чи іншого алкоголю;
- розраховувати покупців.
Сомельє пропонують офіційне працевлаштування, безкоштовне навчання та можливість кар'єрного зростання, а також за потреби оплату проживання.
Скільки заробляє працівник "Укрпошти"
Начальник відділення "Укрпошти" в невеликих містах заробляє на місяць 12 тисяч грн, можливі ще премії. При цьому обов'язки на керівній посаді чималі:
- управління відділенням з виконанням плану, тобто граничних місячних показників.
- аналіз результатів роботи відділення
- підвищення професійної підготовки персоналу.
В "Укрпошті" пропонують робітникам стабільну зарплату, щоправда, у 12 тисяч, офіційне працевлаштування та премію за виконання плану. Обов'язкова вимога — наявність вищої освіти.
Виходить, що сомельє у магазині вина в селі заробляє на 8 тисяч більше, ніж людина на керівній посаді в "Укрпошті". При цьому обов'язки та відповідальність цих посад сильно відрізняються.
