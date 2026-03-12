Тіна Кароль анонсувала гучну подію, але нарвалася на хейт в мережі (відео)

Співачка випустить новий альбом, де будуть перекладені її пісні з російської

Популярна українська співачка Тіна Кароль оголосила про вихід нового музичного проєкту, однак її анонс викликав не лише інтерес фанів, а й хвилю критики у соцмережах. Артистка повідомила, що 20 березня презентує масштабний альбом під назвою "Кохання. Сльози. Маніфест", до якого увійдуть одразу 33 композиції.

Про реліз співачка розповіла на своїх сторінках у соцмережах. Артистка пояснила, що альбом — це ностальгія та переживання, пов’язані з коханням.

Що відомо про новий альбом Тіни Кароль

До збірки увійшли 33 пісні, з яких 13 — це україномовні версії її старих композицій, які раніше виконувалися російською мовою. Співачка зазначила, що переписала їх у січні, у складний період, коли, за її словами, "не було ні світла, ні тепла". До слова, саме за цей "оптимістичний" трек Тіну Кароль захейтили у січні.

Реакція мережі

Втім, новина про масштабний реліз викликала неоднозначну реакцію у коментарях. Поряд із підтримкою фанів з’явилася й хвиля критики — хтось хейтить співачку за творчість, хтось навіть за зовнішність, а хтось звинувачує Кароль у нещирості. Деякі користувачі залишили різкі повідомлення:

"Не люблю її і творчість теж".

"А із губами що трапилося?"

"Кому пісеньки, а кому і війна зі своєю музикою";

"Погано виглядаєте";

"Тіна яка була колись і зараз це дві різні людини. Тіну яка була колись, любила!";

"Нещира щирість — театр для наївних".

Попри хейт, у коментарях чимало користувачів підтримали артистку. Шанувальники пишуть, що чекають на нову музику і відзначають її бажання перекладати старі пісні українською.

