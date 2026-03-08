У Києві потеплішає до +16, але радіти доведеться недовго: якою буде погода у найближчі тижні

Нічні морози зникнуть

У Києві цього тижня очікується помітна зміна погоди. Спочатку в столиці аномально потеплішає і температура триматиметься кілька днів. Водночас синоптики попереджають, що згодом до міста прийдуть затяжні дощі.

За прогнозом "Мeteofor", новий тиждень розпочнеться сухою та сонячною погодою. Але з середини березня йтимуть дощі. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У понеділок, 9 березня, температура підніметься до +14 °C, а у вівторок, 10 березня, повітря прогріється до приблизно +16 °C, що стане найтеплішим днем тижня. У середу–неділю, 11-15 березня, денні показники триматимуться на рівні +13…+14 °C. Водночас ночі залишатимуться прохолодними — близько 0…+2°C.

Втім, така комфортна погода протримається недовго. Уже з середини березня синоптична ситуація зміниться: у столицю прийдуть хмари та опади. У понеділок прогнозують дощ і зниження температури до +9°C. Надалі майже щодня очікуються періодичні дощі, а денні максимуми коливатимуться в межах +8…+10 °C. Одночасно з тим нічні показники зафіксуються від +1 до +3 градусів.

Якою буде погода у місті. Фото: Мeteofor

