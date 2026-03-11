Дійде навіть до снігу: у Дніпрі різко похолодає після теплої погоди

В обласному центрі стане холодніше

У Дніпро посеред весни прийде похолодання. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися навіть нижче за 0 градусів.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, синоптики сайту Meteo.ua пишуть, що з 2 по 8 квітня в обласному центрі похолодає до 0+7 градусів. Можливий сніг з дощем.

Погода в Дніпрі

Таку інформацію надає й погодний радар Ventusky. Однак, за його прогнозом, похолодання прийде трохи раніше — з 20 по 23 березня. У цей період стовпчики термометрів можуть опуститися до -2+4 градуси.

Погода в Дніпрі

Важливо відзначити, що дані погодних радарів не є офіційними. Орієнтуватися варто насамперед на інформацію Укргідрометцентру.

Погода в березні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 7-9 березня в Україні знову посилиться антициклон: сонячна, суха, майже безвітряна погода з нічними морозами 1-3° та денним стриманим теплом 9-11°, місцями до 1°.

"Останні оновлення з Європейських прогностичних центрів підтверджують: режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня. Теплі сонячні дні поступово компенсують зимову холоднечу, проте ґрунтова волога за такого режиму скоріше випаровуватиметься, ніж накопичуватиметься", — Постригань.

Україну накрив антициклон

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де знаходиться "АТБ" з найкращим видом в Україні.