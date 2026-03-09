Весняне тепло різко накриє Харків: коли чекати до +15 градусів

У Харкові встановиться тепла та сонячна погода

До Харкова йде весняне тепло. Вже найближчими днями стовпчики термометрів вдень доходитимуть аж до +15 градусів.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, згідно з даними синоптиків сайту Meteofor, цього тижня (до 15 березня) в обласному центрі температура повітря перебуватиме на рівні 0+15 градусів. Потім можливе невелике похолодання до +2+9 градусів. Можливі опади у вигляді дощу.

Погода в Харкові

Схожий прогноз дають і фахівці сервісу Meteo.ua. За їхньою інформацією, до 15 березня у Харкові встановиться тепла та сонячна погода +2+13 градусів. Потім стовпчики термометрів короткочасно опустяться – до рівня +2+5 градусів.

Погода в Харкові

Погода в березні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 7-9 березня в Україні знову посилиться антициклон: сонячна, суха, майже безвітряна погода з нічними морозами 1-3° та денним стриманим теплом 9-11°, місцями до 1°.

"Останні оновлення з Європейських прогностичних центрів підтверджують: режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня. Теплі сонячні дні поступово компенсують зимову холоднечу, проте ґрунтова волога за такого режиму скоріше випаровуватиметься, ніж накопичуватиметься", — Постригань.

Україну накрив антициклон

