Сильно схудлу Аллу Пугачову з тростиною важко впізнати (фото)

Пугачова з дітьми та чоловіком зараз живе на Кіпрі

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка виступила проти путінського режиму, останнім часом рідко з’являється на публіці. Однак її недавнє фото викликало занепокоєння у шанувальників, адже Примадонну вперше побачили з тростиною.

У мережі Threads опублікували фотографію, на якій артистка стоїть біля шанувальниці та свого чоловіка Максима Галкіна. На знімку видно, що Алла Борисівна помітно схудла.

Алла Пугачова сильно змінилася

На новій фотографії Примадонна стоїть у затемнених окулярах, але її обличчя виглядає досить худим, якщо порівнювати з іншими недавніми її знімками. У руці артистка тримає тростину, на яку трохи спирається. При цьому Алла Борисівна посміхається і виглядає стильно.

Як зараз виглядає Алла Пугачова

Її зовнішній вигляд стривожив шанувальників, хоча багато хто відзначив, що для 76 років вона має чудовий вигляд:

"Все-таки з тростиною, сподіваюся, що з нею все гаразд";

"Хіба вона з тростиною вже?";

"Вік бере своє".

"Стильно та класно";

"Борисівна роздає стиль".

Зазначимо, що артистка разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми залишила Росію після початку повномасштабної війни та відкрито підтримала Україну. Спочатку сім’я жила в Ізраїлі, а зараз, судячи з усього, обживається на Кіпрі.

Алла Пугачова влітку 2025 року

Алла Борисівна рідко виходить на зв’язок із шанувальниками, але торік дала велике інтерв’ю та презентувала нову пісню "Давай просто жити". За критику путінського режиму у Росії вона стала ворогом.

"Телеграф" писав раніше, що Максим Галкін змінив імідж і став невпізнанним. Його нові фотографії наробили в мережі багато галасу.