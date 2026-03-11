Не ховайте теплі речі: після "квітневих" вихідних у Харкові різко похолодає

Містянам варто чекати на холодні ночі

У Харкові найближчими днями пануватиме майже квітнева погода, однак уже в середині наступного тижня температура різко піде на спад. Після короткого періоду справжнього весняного тепла містян чекає нова хвиля прохолоди.

На наступному тижні у деякі дні температура опуститься до +3 градуси вдень і +1 уночі. Про це повідомляє ventusky.

За прогнозами синоптиків, у четвер, 12 березня, у Харкові очікується дуже тепла погода — вдень температура підніметься приблизно до +15°C. Схожі показники прогнозують і на п’ятницю, 13 березня, коли стовпчики термометрів можуть піднятися до +14°C, що стане одним із найтепліших днів тижня.

Погода у Харкові на 12 березня. Фото: ventusky

Тепла погода збережеться і на вихідних. У суботу та неділю, 14 та 15 березня, вдень прогнозують близько +11…+12°C. Тому погода буде доволі комфортною для прогулянок або відпочинку на природі.

Погода у Харкові на 15 березня. Фото: ventusky

Однак уже з початку наступного тижня температурні показники поступово знизяться. У понеділок, 16 березня — до +10°C вдень. У вівторок, 17 березня — температура почне відчутно спадати, очікується близько +6°C.

Погода у Харкові на 17 березня. Фото: ventusky

Найпрохолодніший період очікується ближче до кінця наступного тижня. 19 березня буде вдень приблизно +4°C, а вранці та вночі температура може опускатися до +1°C.

Погода у Харкові на 19 березня. Фото: ventusky

20 березня — подібна ситуація, але вдень повітря трохи прогріється до +7°C. Вже з 21 березня погода у Харкові знову почне поступово теплішати, і весняне тепло повернеться до міста.

Погода у Харкові на 21 березня. Фото: ventusky

