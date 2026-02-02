Блищатиме, як нова: як швидко відмити застарілий нагар з каструлі без агресивної хімії (відео)

Навіть найякісніший посуд з часом покривається чорним нагаром, особливо якщо часто готувати на сильному вогні або забувати каструлю на плиті.

Більшість людей одразу тягнеться до дорогих засобів з магазину, хоча ефективні рішення вже є на кухні. Важливо лише враховувати матеріал посуду, адже те, що підходить для нержавійки, може зіпсувати чавун або алюміній. Нижче — перевірені способи, які допомагають очистити навіть багаторічний нагар без шкоди для поверхні. Про це йдеться на порталі "Kitchen Aid".

Найпростіший і водночас ефективний спосіб очистити каструлю зсередини — кип’ятіння з лимоном або оцтом. Цей метод добре справляється з жиром і пригорілими залишками їжі, особливо в каструлях з нержавіючої сталі або алюмінію. Достатньо нарізати 1–2 лимони або влити склянку оцту, залити водою і прокип’ятити 10–15 хвилин, після чого нагар легко знімається звичайною губкою. Важливо пам’ятати, що для чавуну кислоти не підходять — цей матеріал потребує іншого підходу.

Чавунний посуд найкраще чистити сухими методами. Один із найпопулярніших — харчова сода: дно каструлі змочують водою, рясно посипають содою і залишають на 10 хвилин, а потім очищають жорсткою губкою або щіткою. Не менш ефективно працює й крупна сіль, яка діє як м’який абразив і допомагає прибрати як нагар, так і залишки жиру без пошкодження поверхні.

Якщо ж ідеться про алюмінієвий, мідний або сталевий посуд, тут важливо уникати агресивних порошків і металевих щіток. Добре працює поєднання соди та оцту: дно посипають содою, заливають тонким шаром оцту і залишають на кілька годин або на ніч. Ще один делікатний варіант — винний камінь: його змішують з водою, кип’ятять у каструлі, дають охолонути й очищають губкою.

Є і спосіб, яким часто користуються професійні кухарі, — деглазування. Каструлю ставлять на слабкий вогонь, додають склянку води й доводять до кипіння, зішкрібаючи пригоріле дерев’яною лопаткою. Після цього воду зливають, дно посипають содою, дають охолонути і легко змивають залишки нагару.

У більшості випадків не потрібні ні дорогі засоби, ні агресивна хімія. Звичайна сода, сіль, оцет або навіть проста вода з кип’ятінням здатні повернути каструлі чистоту і блиск. Головне — враховувати матеріал посуду і не використовувати металеві губки, які найчастіше й псують поверхню назавжди.