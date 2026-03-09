Тут випускали "Советское шампанское": що сталось з легендарним заводом в Харкові

Завод знаходився майже в центрі міста біля річки Лопань

Держпідприємство Харківський завод шампанських вин (ХЗШВ) мало всі можливості для розвитку, проте наразі збанкрутувало. Його ввели в експлуатацію ще у 1941 році. Завод у Харкові був одним з двох в Україні, які мали право випускати ігристе "Советское шампанское". Та вже за 70 років підприємство втратило свої позиції.

Що потрібно знати:

ХЗШВ офіційно визнано банкрутом в 2023 році

Процедура банкрутства тривала 12 років — провадження відкрили у 2011 році

На заводі впроваджували особливі технології для пришвидшення виробництва вина

Як повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит "Телеграфу", ХЗШВ перебуває у процедурі ліквідації. Відкрили провадження ще у 2011 році — до того, як у Харкові планували випускати Кримське шампанське.

Харківський завод шампанського: історія

Цікаво, що завод вже один раз підіймався з руїни — відбудований після Другої світової. Виробництво поновили у 1951, випустивши першу повоєнну партію шампанського. Тут впровадили резервуарний спосіб виробництва шампанського — з конвеєра випускати "Советское шампанское" можна було за два місяці, аніж при класичному пляшковому способі за три роки. У 80-х завод випускав 18 млн пляшок на рік.

В сучасній Україні, зокрема у першій декаді 21 століття, цехи реконструювали, впроваджували нові технології. Виноград до Харкова везли з Криму, Одещини, Херсонщини, Миколаївщини та навіть з Молдови. Продукція отримувала чисельні нагороди. Проте — завод почав банкрутувати, працівникам не платили зарплату, його неодноразово намагались захопити рейдерським чином.

Передача бренду з Криму

У 2013 випускали близько 25 млн пляшок на рік. В 2015 новий старт планувалось отримати, передавши ХЗШВ права на бренд торгової марки "Новий світ" з окупованого Криму. На заводі виробляли ігристі вина: "Амбер", "Харків золоте", "Золотий вік", "Тріумфальне", "Кримстар", "Старий Харків", "Зоряне" тощо.

Пляшки шампанського харківського виробництва/ Джерело: koloro.ua

Завод остаточно збанкрутував

12 років тривало провадження і в 2023 році "Харківський завод шампанських вин" визнали банкрутом. Зауважимо, що майно підприємства наразі опубліковано на Prozorro.sale. Він знаходиться фактично в центрі міста.

ХЗШВ продають

