Економія на популярній каві до 300 гривень: де її вигідно купити

Найвищий цінник на напій є в "Сільпо"

Любителі кави мають шанс заощадити чималу суму на популярній марці. Ціна на Lavazza сильно відрізняється в різних магазинах, і знати, де купувати вигідніше, точно буде корисно.

Як з’ясував "Телеграф", взявши дані у "GoToShop", на 250-грамовій пачці меленої кави Lavazza Qualita Rossa можна заощадити до 300 гривень.

Скільки коштує кава в магазинах. Фото: GoToShop

Тож, найвигіднішу пропозицію зараз можна знайти у "Varus". Тут каву можна купити за 259,90 гривень.

У "Novus" ця сама кава продається трохи дорожче — 259 гривень завдяки 46% знижки, тоді як без акції її ціна становить 479 гривень. Покупці вже тут можуть заощадити понад дві сотні гривень.

В інших мережах ціни значно вищі. Наприклад, у "Metro" за упаковку доведеться заплатити 459 гривень, а в "Сільпо" вартість коливається від 469 до 549 гривень залежно від точок.

