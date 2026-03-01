Це слово у Львові має протилежне значення: від якого звертання варто напружитись

У дев’яти з десяти випадків воно означає не те, що в інших частинах країни, стверджує фахівець

Чемне звертання до сторонньої людини "шановний" у Львові можуть сприйняти за образу чи навіть погрозу. Це загальновідоме слово ввічливості у львівській говірці набуло такого значення як альтернатива етикетному звертанню пан/пані.

Як зазначила українська письменниця та популяризаторка української мови Наталя Місюк, найчастіше у Львові "шановний" — це "словесний ляпас по морді". Вона жартома пояснює — потрібно звертати увагу на довжину літер "ш", "о" та тривалість паузи після звертання.

Якщо мовник тягне літеру "ш", то у того, до кого звертаються кепські справи, тривала "о" показує глибину неприємного враження від дій того, до кого звертаються. В разі довгої паузи після вислову, мовець відчуває свою сильну позицію в соціумі.

"Шановний" — найімовірніше означає "нешановний". З десяти почутих у Львові "шановних" дев’ять означатимуть погрозу. Тобто останній шанс на те, щоби змінити спосіб діяти або висловлюватися", — наголошує письменниця на сторінці проєкту "Давай займемось текстом".

Львівський письменник та журналіст Всеволод Поліщук у збірці сленгу львівського панства наголошував, що "Шановний!" це наче "смeртeльна образа, можливо, зараз битимуть".

