В Україні можуть дати вихідний за свято 8 Березня: хто і як його отримає

Під час війни правила змінилися

Міжнародний жіночий день традиційно відзначається щороку 8 Березня. Незважаючи на те, що в Україні вже кілька років точаться дискусії на тему скасування цього свята, на офіційному рівні воно поки що залишається державним святом та вихідним. Однак під час воєнного стану правила змінилися.

"Телеграф" розповідає, чи буде вихідний на 8 Березня та чи отримають українці додатковий день для відпочинку у 2026 році.

8 Березня – чи буде вихідний?

Оскільки у 2026 році Міжнародний жіночий день випадає на неділю, вихідний буде. До війни у такому разі українці отримали б додатковий вихідний ще й у понеділок, 9 березня. Однак поки діє воєнний стан, всі державні свята та додаткові вихідні скасовано.

Відповідно розраховувати на ще один день для відпочинку не варто. Особливо це стосується державних структур та установ. Водночас керівники приватних компаній мають право встановлювати свої графіки та можуть за власним бажанням зробити 9 березня вихідним для своїх співробітників.

Зазначимо, що дискусії навколо цього свята із "радянським душком" продовжуються. Багато українців прагнуть дистанціюватися від нього, як від пережитку минулого та свята з "російським шлейфом". 8 Березня пропонується назвати Днем української жінки та перенести дату на 25 лютого — день народження Лесі Українки.

