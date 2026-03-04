ЄС знищує свою економіку: чому впав курс євро в Україні та що буде далі, пояснив кандидат наук

Декілька факторів тиснуть на валюту

Курс євро продовжує знижуватись у березні. Цьому є одразу кілька пояснень, пов’язаних із геополітикою, економікою та внутрішньою політикою ЄС.

Що потрібно знати:

Інвестори бояться можливих ракетних ударів з боку Ірану та шукають безпечні вкладення

Економіка Європи відстає від США як за темпами зростання, так і здатністю оперативно адаптуватися до криз

Дорогий євро та наслідки тарифних воєн знижують конкурентоспроможність європейських товарів на світовому ринку

Про це "Телеграфу" розповів кандидат наук з державного управління, економічний експерт Юрій Гаврилечко у матеріалі: "Весняний шок для валюти: що діється з доларом і чого чекати у березні".

За його словами, інвестори побоюються можливих ракетних ударів з боку Ірану, який заявив про готовність застосовувати балістичні ракети проти країн, які беруть участь у конфлікті. На тлі цих загроз капітал, відповідно, йде в безпечніше місце, наприклад, у США.

Тобто ринок побоюється, що може щось прилетить. По-друге, давайте згадаємо про те, що ЄС не є державою. І відповідно швидко реагувати на зовнішні виклики і на зміни ситуації не може. Нема чим. пояснює він.

Гаврилечко додав, що ЄС стикається із внутрішніми обмеженнями. Наприклад, система бюрократії та розрізнені державні структури не дозволяють швидко реагувати на зовнішні виклики. Економіка Європи відстає від США як за темпами зростання, так і здатністю оперативно адаптуватися до криз.

Більше того, подивіться на минулий рік, що робили країни Євросоюзу. Вони продовжували знищувати власну економіку, фізично знищувати. От зокрема Німеччина зруйнувала найновішу ТЕЦ в Європі. Через міфологію про якісь вуглецеві викиди. Ну, Європа взагалі дуже любить міфологію, але ця міфологія відображається на економіці. Та і відповідно, коли, в тебе не вистачає енергії, то щось починає із твоїми грошима ставатися поділився думкою співрозмовник.

Також Гаврилечко зауважив, що за останні кілька днів почав з’являтися повідомлення про спроби Європи повернутися до переговорів із Росією щодо купівлі російських енергоносіїв. А це, за його словами, теж впливає на курс принаймні політично.

У той же час Європейський центробанк тримає облікову ставку нижче, ніж у Штатах, і це робить євро менш привабливим для інвесторів. На це накладаються наслідки глобальних тарифних воєн: дорогий євро робить європейські товари менш конкурентоспроможними на світовому ринку.

